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        Haberler Yaşam 15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak - Haberler

        Festivalde saçılacak mesirler, geleneksel yöntemle hazırlanıyor

        Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için hazırlıklar sürerken, saçılacak olan 7 ton mesir macunu, 15 kadın tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Dev kazanlarda kaynatılan macun, kadınların ellerinde işlenip, istiflendiği çuvallarda saçılacağı günü bekliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 21:00 Güncelleme: 28.03.2024 - 19:29
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        UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 3 yıl koronavirüs, 1 yıl da deprem nedeniyle gerçekleştirilemedi.

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        Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırlanan mesir macunu, 4 yıl aradan sonra 484'üncü kez halka saçılmak için hazırlanıyor.

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        15 kadın tarafından Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesindeki dev kazanlarda hazırlanan mesir macunları, işlendikten sonra tek tek kağıtlara sarılıyor.

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        5 asırlık geleneğe uygun olarak, 41 çeşit baharat kullanılıp hazırlanmaya başlanan 7 ton mesir macunu, halka da istiflendiği çuvallarla saçılacak

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        Mesir üretimi yapılan atölyedeki kadınların şefliğini yapan Fatma Hanım Suna, "Heyecanla, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yıllardan beri geleneksel olarak ürettiğimiz macunumuzu saçılmak üzere üretmeye başladık.

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        Mesir macunumuzu önce şeker ve suyunu kaynatıyoruz. 24 saat dinlendirmeye alıyoruz. Ertesi gün de üretime alıyoruz. Kaynattığımız macunumuzu 41 çeşit baharatla yoğurarak, karıştırıyoruz. Daha sonra çubuk haline getirerek, kesimini yapıyoruz.

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        Bol bol şifa dağıtacağız. Vatandaşlarımız bu yıl büyük bir heyecan yaşayacak. Biz de mutlu, gururlu bir şekilde onların o yaşadıkları heyecana ortak olacağız. Bu açıdan çok mutluyuz" diye konuştu.

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        41 ÇEŞİT BAHARAT

        483 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununda şu baharatlar bulunuyor:

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        Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba.

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        Limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, ak biber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile.

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        #Mesir Macunu
        #Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali
        #haberler
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