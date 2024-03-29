"DUYUP GELDİM"

Fabrika işçilerinden İrfan Akay, "Çok üzgünüz sıkıntımız büyük. Gece vardiyasındaki arkadaşlarımdan duyup geldim. Bir yardımım dokunur diye. İtfaiyemizden Allah razı olsun yangını söndürdüler. İçeride çalışan işçiler vardı. Güvenlik görevlisi yangını söndürmeye çalışıyor. Söndüremeyince işçilere haber veriyor ve işçiler dışarı çıkıyor. İşçiler çıkınca da elektrikler kesiliyor" dedi.