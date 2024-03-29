Nejat İşler, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Bitiyatro'da düzenlenen özel etkinlikte kutladı. İşler, etkinlikte; 24 gün önce hayatını kaybeden yazar Edward Bond’un Dünya Tiyatro Bildirisi'ni okudu.

Nejat İşler, anma töreninden sonra gazetecilerle sohbet ederek bazı açıklamalarda bulundu. Onlardan biri, Dünya Tiyatro Günü ile ilgiliydi; "Dünya Tiyatro Günü'nde en güzel yapılacak olan şey bir tiyatroya gitmek. Ben de bunu yaptım, burası benim ustamın tiyatrosu."

Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili görüşleri sorulduğunda şunları söyledi; "Bizim ne düşündüğümüz pek önemi değil. Artık bu işlere başkaları karar veriyor. Artık stada gidesim gelmiyor. Adamın biri gidiyor, hakeme yumruk atıyor. Midemiz bulandı. Evet, küskünüm"