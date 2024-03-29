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        Haberler Magazin Nejat İşler'den açıklama; "Her gün ölümü düşünüyorum - Magazin haberleri

        Nejat İşler: Her gün ölümü düşünüyorum

        Yaşanan olaylardan dolayı futbola küsenlerden biri de Nejat İşler. Futbola olan yüksek ilgisiyle de tanınan İşler, artık maçları seyretmek istemiyor. Ünlü oyuncu bu konuda; "Buralar karışık. Ben, her gün ölümü düşünüyorum. Öleceğini bilen tek varlık biziz. O yüzden bıraksınlar bu işleri" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 09:18 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:52
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        "Her gün ölümü düşünüyorum"
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        Nejat İşler, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Bitiyatro'da düzenlenen özel etkinlikte kutladı. İşler, etkinlikte; 24 gün önce hayatını kaybeden yazar Edward Bond’un Dünya Tiyatro Bildirisi'ni okudu.

        Nejat İşler, anma töreninden sonra gazetecilerle sohbet ederek bazı açıklamalarda bulundu. Onlardan biri, Dünya Tiyatro Günü ile ilgiliydi; "Dünya Tiyatro Günü'nde en güzel yapılacak olan şey bir tiyatroya gitmek. Ben de bunu yaptım, burası benim ustamın tiyatrosu."

        Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili görüşleri sorulduğunda şunları söyledi; "Bizim ne düşündüğümüz pek önemi değil. Artık bu işlere başkaları karar veriyor. Artık stada gidesim gelmiyor. Adamın biri gidiyor, hakeme yumruk atıyor. Midemiz bulandı. Evet, küskünüm"

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        Geçmişte Gümüşlükspor'un başkanlığını yapan Nejat İşler, sözlerini şöyle sürdürdü; Amatördeyken rahattık. Orada işler temizdi. Buralar karışık. Ben, her gün ölümü düşünüyorum. Öleceğini bilen tek varlık biziz. O yüzden bıraksınlar bu işleri."

        Nejat işler, son olarak mutlu olup olmadığı yönündeki soruya; "Değilim. Mutluluk uzak bir ülke" cevabını verdi.

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        #nejat işler
        #fenerbahçe
        #trabzonspor
        #Dünya Tiyatro Günü
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