TÜİK şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 9.2'lik düşüşle 27 milyar 853 milyon dolara geriledi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Şubat 2024:

Böylece şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.2 azalarak 12 milyar 130 milyon dolardan, 6 milyar 771 milyon dolara düştü.

Aylara göre dış ticaret, Şubat 2024

Yılın ilk 2 ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artarak 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16'lık düşüşle 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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2 aylık dönemde dış ticaret açığı geçen yıla oranla yüzde 51 azalarak 12 milyar 955 milyon dolar oldu.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İTHALATTA ARTIŞ

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 artarak 17 milyar 438 milyon dolardan, 19 milyar 589 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 5.2 artarak 19 milyar 958 milyon dolardan, 20 milyar 989 milyon dolara çıktı.

İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 722 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 332 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 158 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 73 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 66 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.

Ocak-Şubat döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 484 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 536 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 169 milyon dolar ile Irak, 2 milyar 156 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 88 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.

İTHALATTA ZİRVE RUSYA'NIN

Şubatta ithalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 27 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 434 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 218 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 543 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 337 milyon dolar ile ABD izledi.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı aynı şekilde Rusya aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 8 milyar 352 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 327 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 135 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 739 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 730 milyon dolar ile İtalya izledi.