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        Haberler Magazin Tom Cruise, yaşlı görünmekten korkuyor

        Tom Cruise, yaşlı görünmekten korkuyor

        Tom Cruise, her filminde tehlikeli sahnelerde rol alarak ölüme meydan okuyor ama yaşlı görünmekten bir hayli ürküyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 21:35 Güncelleme: 11.02.2025 - 21:36
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        Yaşlı görünmekten korkuyor
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        Son 40 yılda sinemaya damga vuran aksiyon filmlerinin oyuncusu olan Tom Cruise, bilindiği üzere tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasıyla da bir hayli ünlü.

        Tom Cruise, her ne kadar önlemler alınsa da birçok oyuncunun cesaret edemeyeceği sahnelerde gözünü kırpmadan kamera karşısına geçiyor.

        Havadaki bir uçağın kapısına asılıyor, yüzlerce yükseklikteki bir binanın tepesinde geziniyor, uçurumlardan atlıyor.

        'Görevimiz Tehlike'den bir sahne.

        Filmlerini dijital platformlara vermeyip beyazperdeye yansıtmakta ısrarcı olduğu için sinemanın kahramanı olarak övgüler alan Tom Cruise, Amerikan futbol liginin final maçı olan Süper Bowl'de yayınlanan reklamdaki görünümüyle gündeme geldi.

        Şöyle ki; görünümünden dolayı yüzüne botoks veya başka bir işlem yaptırdığı düşünüldü. Böyle düşünülmesindeki neden ise yüzündeki şişlik olması ve hiç kırışıklık olmaması.

        Tom Cruise'un rol aldığı reklam filmindeki görünümü.

        Reklam filmini izleyenler; 62 yaşındaki Tom Cruise hakkında şu yorumu yaptı; "Ölmekten korkmuyor ama yaşlı görünmekten korkuyor."

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        #Tom Cruise
        #süper bowl
        #Görevimiz Tehlike
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