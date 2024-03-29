Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
TÜİK şubbat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin ihracatı 2024'ün ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artarak 41 milyar 78 milyon dolar oldu. Peki Türkiye ocak-şubat aylarında en çok ihracatı hangi ülkelere gerçekleştirdi?
Almanya
İhracat: 3 milyar 484 milyon dolar
ABD
İhracat: 2 milyar 535 milyon dolar
Irak
İhracat: 2 milyar 169 milyon dolar
İtalya
İhracat: 2 milyar 155 milyon dolar
Birleşik Krallık
İhracat: 2 milyar 87 milyon dolar
İspanya
İhracat: 1 milyar 570 milyon dolar
Fransa
İhracat: 1 milyar 552 milyon dolar
Hollanda
İhracat: 1 milyar 306 milyon dolar
Rusya
İhracat: 1 milyar 295 milyon dolar
Romanya
İhracat: 1 milyar 132 milyon dolar
BAE
İhracat: 1 milyar 11 milyon dolar
Polonya
İhracat: 975.6 milyon dolar
İsrail
İhracat: 771.7 milyon dolar
Belçika
İhracat: 741.3 milyon dolar
Bulgaristan
İhracat: 733.3 milyon dolar
Yunanistan
İhracat: 671.3 milyon dolar
Mısır
İhracat: 619.6 milyon dolar
Suudi Arabistan
İhracat: 616.8 milyon dolar