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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor? - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?

        TÜİK şubbat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin ihracatı 2024'ün ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artarak 41 milyar 78 milyon dolar oldu. Peki Türkiye ocak-şubat aylarında en çok ihracatı hangi ülkelere gerçekleştirdi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:52
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        1

        Almanya

        İhracat: 3 milyar 484 milyon dolar

        2

        ABD

        İhracat: 2 milyar 535 milyon dolar

        3

        Irak

        İhracat: 2 milyar 169 milyon dolar

        4

        İtalya

        İhracat: 2 milyar 155 milyon dolar

        5

        Birleşik Krallık

        İhracat: 2 milyar 87 milyon dolar

        6

        İspanya

        İhracat: 1 milyar 570 milyon dolar

        7

        Fransa

        İhracat: 1 milyar 552 milyon dolar

        8

        Hollanda

        İhracat: 1 milyar 306 milyon dolar

        9

        Rusya

        İhracat: 1 milyar 295 milyon dolar

        10

        Romanya

        İhracat: 1 milyar 132 milyon dolar

        11

        BAE

        İhracat: 1 milyar 11 milyon dolar

        12

        Polonya

        İhracat: 975.6 milyon dolar

        13

        İsrail

        İhracat: 771.7 milyon dolar

        14

        Belçika

        İhracat: 741.3 milyon dolar

        15

        Bulgaristan

        İhracat: 733.3 milyon dolar

        16

        Yunanistan

        İhracat: 671.3 milyon dolar

        17

        Mısır

        İhracat: 619.6 milyon dolar

        18

        Suudi Arabistan

        İhracat: 616.8 milyon dolar

        19

        İran

        İhracat: 580.6 milyon dolar

        20

        Çin

        İhracat: 530.3 milyon dolar

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