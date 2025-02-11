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        Haberler Dünya Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur | Dış Haberler

        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakmaması hâlinde ateşkes anlaşmasının iptal edileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 20:31 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:46
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        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmaması hâlinde ateşkesin bozulacağını duyurdu.

        Ateşkesin bozulmasıyla birlikte savaşa geri döneceklerini belirten Netanyahu, Hamas'ı mağlup edene kadar savaşa devam edeceklerini açıkladı.

        ABD Başkanı Donald Trump ise eş zamanlı olarak açıklamalarda bulundu. Trump, Gazze'yi ABD'nin kontrol edeceğini ifade ederken Gazze'yi satın almalarının söz konusu olmadığını belirterek önceki ifadeleri ile çelişti.

        Ürdün ve Mısır'ın Gazzelileri kabul etmesi gerektiğine dair söylemini de yineleyen Trump, iki ülkeye dair herhangi olumsuz bir adım atmayacaklarını bildirdi.

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