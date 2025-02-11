Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getiren birini görüyorum

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a giden Ürdün Kralı II. Abdullah, Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump ile kameraların karşısına geçen Abdullah, Donald Trump'ın Orta Doğu'ya barış ve istikrar getirecek kişi olduğuna inandığını söylerken, diğer ülkeleri de Trump'a destek olmaya çağırdı.

Gazzelilerin kabul edilmesine ilişkin konuda da açıklamada bulunan Kral Abdullah, "Bunun, herkesin çıkarına olacak şekilde nasıl uygulanabileceğini düşünmeliyiz." dedi.

Kral Abdullah ayrıca "Suudi Arabistan ile Gazze konusunu ABD ile nasıl ele alacağımızı görüşeceğiz." diyerek bu kararın istişare ile alınacağını açıkladı.

Ürdün Kralı ayrıca 2 bin hasta Filistinli çocuğun tedavisini de üstlendiklerini bildirdi.

TRUMP, BATI ŞERİA'NIN İLHAKINA OLUMLU YANIT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'nın İsrail'e ilhâkına ilişkin soruya "Bu olacak, işleyecek." diyerek olumlu yanıt verdi.