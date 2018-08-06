Akhisar'ın Süper kupayı kazanmasından sonra takım kaptanı Bilal Kısa açıklamalarda bulundu, Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Bilal Kısa, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra tarihimizde ilk defa kazandık ve Akhisarspor'a ve taraftarımıza armağan etmiştik. Bunun ikincisini yapmak istiyorduk. Ligler başlamadan önce oraya da moralli girmek istiyorduk. Tabii ki Galatasaray'a karşı kazanmak çok zor. Zoru başardık. Bugün gerçekten iyi oynadık. İyi mücadele ettik. Daha erken de bitirebilirdik aslında uzatmalara gitmeden. İki taraf içinde seyir açısından çok iyi maç oldu. Çok mutluyuz. Akhisarspor'a, ilçemize armağan olsun. İki kupayla kapattık. Büyük başarıya imza attık. Şimdi bu kupaların sevincini kutlayacağız" diye konuştu.

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