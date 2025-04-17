Bilecik'te, "1915'e Hapsedilen Tarih: Türk-Ermeni İlişkilerini Yeniden Düşünmek" konferansı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, Tarihi Araştırmalar Kulübü tarafından organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu (KHO) Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, konferansta, Ermenilerin Osmanlı Devleti'nde dağınık şekilde yaşadıklarını anlattı.

Bitlis'in o dönemde yüzde 33 Ermeni nüfusuna sahip olduğunu aktaran Atnur, "Sivas, Diyarbakır ve Erzurum da yüzde 17, yüzde 19 ve yüzde 21 nüfuslarının olduğu yerler. Adana'nın Kozan ilçesinde de nüfusları var. Nüfus olarak çoğunluğu teşkil ettikleri tek yer, Kahramanmaraş'ın Zeytun (şimdiki Onikişubat ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi) ilçesi. Kozan ve Zeytun dışında nüfus çoğunluğuna sahip değiller." diye konuştu.

Etkinliğe, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.