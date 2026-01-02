Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:11
        Bilecik'te pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        B.T. (20) yönetimindeki 67 AFN 966 plakalı otomobil, Bozüyük-Dodurga beldesi Erikli mevkisinde İ.T (55) idaresindeki 11 AAL 236 plakalı pikapla çarpıştı.

        Kazada sürücü B.T. ile otomobilde bulunan T.A. (18) ve M.A.D. (19) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

