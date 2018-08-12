salyangoz ihracatı
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Bilecik'ten Fransa'ya 45 tır salyangoz ihracatı

Bilecik'te "kara salyangozu dolması" üreten bir firma, üretiminin tamamını Fransa'ya ihraç ediyor. Firmanın Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki fabrikasında işlenen salyangozlar, Bilecik Organize Sanayisi'nde kurulu 4 bin metrekare kapalı tesiste ise hem kabuk hem de et yönünden istenen özelliğe getirildikten sonra pişirme, kalibre etme, dolma ve tereyağlı salyangoz yapma işlemlerine tabi tutuluyor

12.08.2018 - 11:58 | Güncelleme: AA

Fabrika Müdürü ve Su Ürünleri Mühendisi Yılmaz Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilecik bölgesinde salyangozların kaliteli olmasından dolayı tesisin yaklaşık 29 yıl önce kurulduğunu söyledi.

Akdeniz bölgesindeki turistik otellerden de talep aldıklarını belirten Akın, "Biz onların ihtiyaçlarını yeri geldiğinde karşılıyoruz. Ürünlerimizi bazı büyük marketlerde de bulmanız mümkün. İki kırsal kalkınma projesi gerçekleştirdik. 30 kadın çalışanımız varken kapasite artırımına giderek 60'a çıkardık. Devletimiz bu konuda gerçekten büyük yardımlarda bulundu bizlere. Şu anda 4 bin metrekare alanda 60 kadın ile çalışma kapasitemiz var. " diye konuştu.

FRANSA'YA YILDA 45 TIR

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanan canlı salyangozların Bandırma'daki tesislerine gittiğini ve oradan temin ettiklerini aktaran Akın, şunları söyledi:

"Bize gelen salyangozlar son ürüne çeviriliyor. Burada pişirilmesi, kalibre edilmesi, daha sonradan tekrar etin kabukla birleştirilip içine özel tereyağlı sosunun da konulup yurt dışına ihracatını gerçekleştiriyoruz. İşimiz çok meşakkatli olmakla birlikte keyifli. Ürettiğiniz üründen başarı almak ve Türkiye için faydalı olmak sevindiriyor. Yılda 45 tır gibi bir ihracat gerçekleştiriyoruz."

Yurt dışından gelen tereyağını kullandıklarını anlatan Akın, "Tereyağı, sarımsak, maydanoz, acı biber ve birkaç baharatlarla birlikte Fransız müşterinin vermiş olduğu reçete ile biz bunu oluşturuyoruz. Sonuçta tereyağı ile kapattıktan sonra salyangozlar derecelerine göre pişirildikten sonra tüketime sunuluyor." dedi.

KARA MİDYE KABUĞUNA DA BAŞLADILAR

İkinci bir ürün olan kara midye kabuğunu da işlemeye başladıklarını ifade eden Akın, "Yılda 60 tona yakın kara midye kabuğu satıyoruz. İzmir, İstanbul ile Karadeniz bölgesindeki alanlardan toplattığımız midye kabukları, burada son ürüne dönüştürülüyor. Bunun da ihracatını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

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