Cevap Robert De Niro. Zamanın en büyük aktörlerinden biri olarak kabul edilen Robert De Niro 1973'ten itibaren Martin Scorsese ile sık çalıştılar. Sonraki yıllarda beraber çekecekleri 8 filmin ilki Mean Streets'tir. Sonrasında sırasıyla 1976’da Taxi Driver, 1977’de New York, ardından Raging Bull (Kızgın Boğa), The King of Comedy (Komedinin Kralı), Goodfellas (Sıkı Dostlar), Cape Fear ve Casino filmlerini çekerler.