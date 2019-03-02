Bilgili Holding’in geçtiğimiz yıl 135 milyon dolara satın aldığı New York’taki Gucci binasının, rezidans olarak restore edilip, Mandarin Oriental tarafından yönetileceği açıklandı.

Holdingin, Deutche Finance ve Shvo ile birlikte Temmuz 2018’de satın aldığı binanın 2021 yılında tamamlanması beklenirken, Mandarin Oriental'in New York 5. Cadde ve 54. Sokağın köşesinde yer alan, 69 lüks rezidansı yöneteceği bildirildi.

Doğrudan Central Park manzarasına sahip olan rezidans binasının terasında, yalnızca rezidans sahiplerine hizmet verecek olan, restoran, havuz, kütüphanenin yanı sıra tam donanımlı bir spor salonu, spa ve dinlenme odaları yer aldığı bilgisi verildi.

'YATIRIMLARIMIZI ÇEŞİTLENDİRECEĞİZ'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, "Küresel gayrimenkul piyasasında büyümeyi hedeflediğimiz bu dönemde, ortaklarımız Deutsche Finance ve Shvo ile birlikte, hem yurt içi hem de yurt dışında yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmekteyiz. Önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı çeşitlendirmek ve Mandarin Oriental ile işbirliğimizi de güçlendirmek istiyoruz" dedi.