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Geçen yıl Batman, bu yılın Nisan ayında da İstanbul Arnavutköy’de bulunan deposunda güneş enerjisi sistemi kuran BİM, son olarak Iğdır deposunda da güneş enerjisine geçtiğini bildirdi.



Yapılan açıklamaya göre, deponun çatısına kurulan 577 kWp kurulu güç ile depodaki enerji tüketiminin yüzde 100’ü güneş enerjisinden karşılanacak. 250 hanenin yıllık enerji tüketimine denk gelen kapasite ile karbon salımında 338 ton azalma olacağı ve bunun da 7 bin 200 adet ağaç kazanımına eşit olduğu belirtildi.



Karbon ayak izini azaltarak çevreyi korumaya destek olmayı amaçlayan BİM’in, Batman, İstanbul ve Iğdır depolarında kurduğu GES’in toplam gücü 2.23 MW olurken, bin hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapan güneş enerjisi sistemiyle karbon salımında toplamda yıllık 1.426 ton azalma gerçekleştiği ve bu rakamın 30 bin ağaç kazanımına eş değer olduğu kaydedildi.