Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

TÜİK, bina ve konut istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ait Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması'nı yayınladı. Hanehalklarının ikamet ettiği konutlarla ilgili; bina yaşı, ısıtma sistemi, oda sayısı, sahiplik durumu gibi birçok konuda veriler paylaşıldı

TÜİK, bina ve konut istatistiklerini açıkladı
HABERTURK.COM

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre; nüfus ve konut sayımı kapsamında bina ve konut nitelikleri araştırması gerçekleştirildi.

Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 17,3'ünün 2 katlı, yüzde 14,4'ünün 5 katlı, yüzde 13'ünün 6 katlı ve yüzde 11,7'sinin tek katlı binalarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hanehalklarının oranı ise yüzde 9,5 oldu.

ASANSÖR VE OTOPARK BULUNMA ORANLARI

Hanehalklarının yüzde 46,4'ünün asansör bulunan, yüzde 53,6'sının ise asansör bulunmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı görüldü. Diğer yandan 6 ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hanehalklarının yüzde 23,2'sinin binalarında asansör olmadığı görüldü. Bununla birlikte hanehalklarının yüzde 43'ü otopark bulunan binalarda ikamet ederken, yüzde 57'sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı görüldü.

YÜZDE 47,4 2001 VE SONRASINDA İNŞA EDİLEN BİNALARDA İKAMET EDİYOR

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, yüzde 30,9'unun 1981-2000, yüzde 28,1'inin 2011-2021, yüzde 19,3'ünün 2001-2010 yılları arasında, yüzde 12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği görüldü.

YÜZDE 60,7 KENDİ KONUTUNDA OTURUYOR

Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, yüzde 60,7'sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 27,6'sının kiracı olan, yüzde 8,4'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9'unun da lojmanda oturan hanehalklarından oluştuğu görüldü.

YÜZDE 47,5 4 ODALI KONUTLARDA İKAMET EDİYOR

Hanehalklarının konuttaki oda sayısına göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 47,5'inin 4 odalı, yüzde 38,6'sının 3 odalı, yüzde 6,3'ünün 2 odalı, yüzde 0,3'ünün 1 odalı ve yüzde 1,4'ünün ise 6 ve daha fazla odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü.

Diğer yandan 4 kişilik hanehalklarının yüzde 52'sinin 4 odalı, yüzde 36'sının 3 odalı ve yüzde 7,1'inin ise 5 odalı hanelerde ikamet ettiği görüldü.

KİŞİ SAYISINA GÖRE ODA SAYILARI

Hanehalkı tipine göre ikamet edilen konutun oda sayısı incelendiğinde, tek kişilik hanelerin yüzde 43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda, tek çekirdek aileden oluşan hanelerin yüzde 50,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerin yüzde 49,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerin ise yüzde 43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda yaşadığı görüldü.

TUVALET BULUNMA ORANI YÜZDE 96,6

İkamet ettiği konutunun içinde borulu su sistemi olan hanehalklarının oranı yüzde 99,4, tuvalet bulunan yüzde 96,6 ve konutunda banyo bulunan hanehalklarının oranı ise yüzde 98,8 oldu.

ISITMADA EN ÇOK KAT KALORİFERİ KULLANILIYOR

Hanehalklarının yaşadığı konutta en çok kullanılan ısıtma sisteminin dağılımına bakıldığında, yüzde 47,7 ile kat kaloriferinin ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 35 ile soba ve yüzde 11,2 ile merkezi kalorifer izledi.

YÜZDE 59,6 DOĞALGAZLA ISINIYOR

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutta ısınma amacıyla en çok kullanılan ana yakıt türüne göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 59,6'sının doğalgaz, yüzde 33,5'inin kömür, odun vb. katı yakıt ve yüzde 6,2'sinin ise elektrik kullandığı görüldü.



En az bir yaşlı fert bulunan hanelerin yüzde 57,2'sinin 3 ve daha fazla kata sahip binalarda ikamet ettiği görüldü. Söz konusu hanelerin yüzde 60,1'inin asansör bulunmayan, yüzde 39,9'unun ise asansörü bulunan binalarda yaşadığı görüldü.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kempinski ve Nef'ten işbirliği
EMLAK Kempinski ve Nef'ten işbirliği
son dakika: Kanada'da yabancıya konut satışı yasaklanıyor
EMLAK Kanada'da yabancıya satış yasağı için geri sayım
Son dakika haberi Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi 150 bin kurumda hayata geçirildi
EMLAK Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi 150 bin kurumda ...
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: "Tüketici fırsatları değerlendirmek istiyor"
EMLAK "Tüketici fırsatları değerlendirmek istiyor"
İstanbul'da konut fiyatları rekora yaklaştı
EMLAK Rekora 47 dolar kaldı!
“GYODER PropTech HUB YTÜ Startup House Girişimcilik Merkezi” Maslak’ta açılıyor
EMLAK GYODER'den girişimcilik merkezi hamlesi
Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 1 milyon 720 bin 160 TL oldu! Ev fiyatları ne kadar? - Emlak Haberleri
EMLAK Ortalama konut fiyatı 1.7 milyonu geçti
Konut kredisi kampanyasında geri sayım başladı! - Emlak Haberleri
EMLAK Konut kredisi kampanyasında geri sayım!
Konut fiyatlarında 1.5 yıl sonra ilk yavaşlama
EMLAK Konut fiyatlarında 1.5 yıl sonra ilk yavaşlama
Konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 99.43 arttı
EMLAK Markalı konut fiyatlarında yüzde 99 artış

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.