Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren gözaltına alındı

İHA

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınan, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkındaki paylaşımı sebebiyle tepki çeken Levent Özeren, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri Özeren'i "Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' iddiasıyla merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özeren ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.