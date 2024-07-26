Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Ege Denizi'nde de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 19.02 sularında oldu ve yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti