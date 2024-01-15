Bingöl Valisi Usta basın mensupları ile bir araya geldi Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Bingöl Polisevi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Usta, 10 Ocak ve devam eden günlerde görevli olarak Bingöl dışında bulunduğunu, bu nedenle programı bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm basın mensuplarının bu anlamlı gününü kutlayan Usta, "İlimizde ulusal ve yerel basın mensuplarımızdan eğitim, sağlık, asayiş, trafik, turizm, deprem gibi konularda soru, görüş ve değerlendirmelerini aldım. Çok kıymetliydi. Katılımları, kıymetli görüşleri ve destekleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum."