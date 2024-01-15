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        Bingöl Valisi Usta basın mensupları ile bir araya geldi

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:33
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        Bingöl Valisi Usta basın mensupları ile bir araya geldi
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

        Bingöl Polisevi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Usta, 10 Ocak ve devam eden günlerde görevli olarak Bingöl dışında bulunduğunu, bu nedenle programı bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Tüm basın mensuplarının bu anlamlı gününü kutlayan Usta, "İlimizde ulusal ve yerel basın mensuplarımızdan eğitim, sağlık, asayiş, trafik, turizm, deprem gibi konularda soru, görüş ve değerlendirmelerini aldım. Çok kıymetliydi. Katılımları, kıymetli görüşleri ve destekleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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