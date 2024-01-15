Müdür olarak atandığı okulun, mesai dışında çatı, boya ve fayans işlerini yapıyor BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde Sedat Hacıoğlu (37), geçen yıl müdür olarak atandığı Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu´nun eksik gördüğü onarım işlerini okul bütçesinden aldığı malzemelerle kendisi yapıyor. Çatı, fayans ve boya gibi işler için okul bütçesine katkı sağlamak için işçi tutmadığını belirten Hacıoğlu, "Göreve başlamamla, okulda bazı eksiklikler fark ettim. Bu konuda bir şeyler yapma kararı aldık. Hep beraber hafta sonları tatillerimizden fedakarlık yaparak, bu okulu güzel bir şekilde dizayn etmeye çalışıyoruz" dedi.

BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde Sedat Hacıoğlu (37), geçen yıl müdür olarak atandığı Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu´nun eksik gördüğü onarım işlerini okul bütçesinden aldığı malzemelerle kendisi yapıyor. Çatı, fayans ve boya gibi işler için okul bütçesine katkı sağlamak için işçi tutmadığını belirten Hacıoğlu, "Göreve başlamamla, okulda bazı eksiklikler fark ettim. Bu konuda bir şeyler yapma kararı aldık. Hep beraber hafta sonları tatillerimizden fedakarlık yaparak, bu okulu güzel bir şekilde dizayn etmeye çalışıyoruz" dedi.

Karlıova ilçesindeki Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu´na geçen yıl eylül ayında müdür olarak atanan Sedat Hacıoğlu, okuldaki eksiklikler için kolları sıvadı. Öğretmenler ve okul personeliyle birlikte çalışmalara başlayan Hacıoğlu, okul bütçesinden aldığı malzemelerle, hafta sonları tatil günlerinden fedakarlık yaparak çöken çatıyı onarıp, 300 metrekarelik kullanılmayan bodrum katına fayans döşedi. Onarım işlemlerinin ardından Hacıoğlu ve ekibi okulun boya badana işlerini de yaparak okulu daha kullanışlı hale getirecek. Hacıoğlu, aynı zamanda okulda, taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören okullar için hazırlanan yemeklerin dağıtım işini de kendisi yapıyor.

`BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILAYABİLEN BİR KADROMUZ VAR´

Okula özen göstererek bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Hacıoğlu, "Okulumuzda güzel bir çalışma ekibimiz var. Gerçekten de her biri kendi işi dışında farklı yeteneklere sahip. Bu okul, aslında kendine yeten bir okul, bizim hiçbir anlamda dışarıdan teknik bir destek almayı gerek duymadan okulun bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen bir kadromuz var. Göreve başlamamla okulda bazı eksiklikler fark ettim. Bodrum kat aslında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilen en avantajlı konum durumundaydı. Bu okul 2016´da yapılmış ve o alan kullanılmayan bir alan. Bu alanın çeşitli sebeplerden dolayı kullanılmadığını fark ettim. Bu konuda bir şeyler yapma kararı aldık arkadaşlarımla beraber. İnşaat faaliyetlerine başladık. Fayans işlemleri başlattık ve bitirdik, daha sonra boya işlerine geçtik. Yeni bir alanda farklı dokunuşlar yaparak burayı öğrencilere hazır hale getireceğiz. Bu çalışmaları hafta sonları ya da okul saatleri dışında yapıyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsunlar bu konuda beni yalnız bırakmıyorlar. Hep beraber hafta sonları zamanımızdan fedakarlık yaparak bu okulu bir şekilde dizayn etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.