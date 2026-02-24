Canlı
        Bingöl Haberleri

        Bingöl'de otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 00:26
        Bingöl'de otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.B. (20) idaresindeki 12 ACF 494 plakalı otomobil ile M.Y. (51) yönetimindeki 14 KJ 663 plakalı çekici, Bingöl-Muş kara yolunun Ekinyolu Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı ve karşı şeride geçti.

        Kazada sürücü M.B. ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

