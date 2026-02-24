Bingöl'de otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. M.B. (20) idaresindeki 12 ACF 494 plakalı otomobil ile M.Y. (51) yönetimindeki 14 KJ 663 plakalı çekici, Bingöl-Muş kara yolunun Ekinyolu Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı ve karşı şeride geçti. Kazada sürücü M.B. ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

