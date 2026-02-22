Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de yeni stadyum için ihale sürecine geçildi

        Bingöl Valisi Cahit Çelik, yeni stadyum projesinde ihale sürecine geçildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 12:57
        Bingöl'de yeni stadyum için ihale sürecine geçildi

        Bingöl Valisi Cahit Çelik, yeni stadyum projesinde ihale sürecine geçildiğini bildirdi.

        Vali Çelik, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor ile Ejderoğlu Kırşehir Futbol arasında Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.

        Karşılaşmanın ardından taraftarlara hitap eden Çelik, Bingöl'e kazandırılacak yeni stadyuma ilişkin sürecin ihale aşamasına geçtiğini belirtti.

        Projenin ödeneğinin temin edildiğini ifade eden Çelik, başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile milletvekilleri Berdibek ve Korkutata ile emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çelik, yeni stadyumun hayırlı olmasını temenni etti.

