Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

        Bingöl'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 18:05 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Y.H. idaresindeki 12 ACM 246 plakalı hasta taşıyan ambulans ile D.G. yönetimindeki 34 EIL 061 plakalı hafif ticari araç, Havalimanı Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında çarpıştı.

        Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan hasta başka bir ambulansa nakledilerek Bingöl Devlet Hastanesine götürüldü.

        Kazanın ardından olay yerinde çıkan kavgada bir kişinin darbedildiği ve Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Görüntülerde, çarpışmanın ardından savrulan iki aracın yön tabelalarına çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Ambulans ile hasta yakınının kullandığı hafif ticari araç çarpıştı
        Ambulans ile hasta yakınının kullandığı hafif ticari araç çarpıştı
        12 Bingölspor-Ejderoğlu Kırşehirspor: 0-1
        12 Bingölspor-Ejderoğlu Kırşehirspor: 0-1
        Kardan yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye yetişti...
        Kardan yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye yetişti...
        Bingöl'de yolu kapalı mezradaki hasta helikopter ambulansla hastaneye ulaşt...
        Bingöl'de yolu kapalı mezradaki hasta helikopter ambulansla hastaneye ulaşt...
        TFF 3. Lig: 12 Bingölspor: 0 - Kırşehir FSK: 1
        TFF 3. Lig: 12 Bingölspor: 0 - Kırşehir FSK: 1
        Bingöl Karlıova'da kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı
        Bingöl Karlıova'da kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı