Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de yolu kapalı mezradaki hasta helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu kardan kapanan mezradaki hasta, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:49 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de yolu kapalı mezradaki hasta helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu kardan kapanan mezradaki hasta, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Hasanova köyü Kilisek mezrasında oturan 63 yaşındaki kadın, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezraya, karadan ulaşım sağlanamadı.

        Bunun üzerine bölgeye helikopter ambulans sevk edildi.

        Helikopter ambulansla bulunduğu noktadan alınan hasta, Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığına getirildikten sonra ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada

        Benzer Haberler

        TFF 3. Lig: 12 Bingölspor: 0 - Kırşehir FSK: 1
        TFF 3. Lig: 12 Bingölspor: 0 - Kırşehir FSK: 1
        Bingöl Karlıova'da kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı
        Bingöl Karlıova'da kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı
        Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı
        Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı
        Bingöl'de kar ve heyelandan dolayı kapanan köy yolları açılıyor
        Bingöl'de kar ve heyelandan dolayı kapanan köy yolları açılıyor
        Karlıova'da 2 metreyi aşan karla mücadele
        Karlıova'da 2 metreyi aşan karla mücadele
        Bingöl'de aranan 6 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de aranan 6 şüpheli yakalandı