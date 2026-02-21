Bingöl Karlıova'da kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı. Karlıova'da kardan kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Köy yollarının ulaşıma açılmasının ardından ekipler kapalı olan mezra yollarında çalışma yürütüyor. İlçeye bağlı Hasanova köyünün Burmataş mezrasında da kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yol ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.