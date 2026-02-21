Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl Karlıova'da kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:16 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl Karlıova'da kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı.

        Karlıova'da kardan kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

        Köy yollarının ulaşıma açılmasının ardından ekipler kapalı olan mezra yollarında çalışma yürütüyor.

        İlçeye bağlı Hasanova köyünün Burmataş mezrasında da kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yol ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada

        Benzer Haberler

        Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı
        Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı
        Bingöl'de kar ve heyelandan dolayı kapanan köy yolları açılıyor
        Bingöl'de kar ve heyelandan dolayı kapanan köy yolları açılıyor
        Karlıova'da 2 metreyi aşan karla mücadele
        Karlıova'da 2 metreyi aşan karla mücadele
        Bingöl'de aranan 6 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de aranan 6 şüpheli yakalandı
        Sahur sofrasında ihbar geldi, itfaiye göreve koştu
        Sahur sofrasında ihbar geldi, itfaiye göreve koştu
        Yayladere'de iki metreyi bulan karla mücadele
        Yayladere'de iki metreyi bulan karla mücadele