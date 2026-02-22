Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bingöl'de kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. M.M.Ç. (22) idaresindeki 48 GG 006 plakalı otomobil, Zeki Ergezen Bulvarı'nın İl Emniyet Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Y.E.D. (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.E.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.