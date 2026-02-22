Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 01:31 Güncelleme:
        Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.M.Ç. (22) idaresindeki 48 GG 006 plakalı otomobil, Zeki Ergezen Bulvarı'nın İl Emniyet Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Y.E.D. (23) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.E.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Bingöl'de otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı
        Bingöl'de otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı
        Bingöl'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada
        Bingöl'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada
        Ambulans ile hasta yakınının kullandığı hafif ticari araç çarpıştı
        Ambulans ile hasta yakınının kullandığı hafif ticari araç çarpıştı
        12 Bingölspor-Ejderoğlu Kırşehirspor: 0-1
        12 Bingölspor-Ejderoğlu Kırşehirspor: 0-1
        Kardan yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye yetişti...
        Kardan yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye yetişti...
        Bingöl'de yolu kapalı mezradaki hasta helikopter ambulansla hastaneye ulaşt...
        Bingöl'de yolu kapalı mezradaki hasta helikopter ambulansla hastaneye ulaşt...