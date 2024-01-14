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        Bingöl ve Siirt'te 37 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:43
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        Bingöl ve Siirt'te 37 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 8, ilçelerden Adaklı'da 9, Karlıova'da 7 ve Solhan'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        - Siirt

        Siirt'te kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Şirvan'da 6, Pervari'de 2 ve Eruh'ta 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

        Kar ve tipi nedeniyle Pervari-Geçittepe mevkisi ile Pervari-Özpınar-Köprüçay (Doğanca) güzergahındaki yollar da ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları Siirt 94. Şube Şefliği ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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