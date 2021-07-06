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Yatırımcı Rehberi'nde bugün Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın konuğu Global Yatırım Holding Strateji Başkanı Mehmet Ali Deniz olacak. Pandeminin gölgesinde birleşme ve satın almalarda Türkiye ve dünyada son durumun ele alınacağı programda ayrıca önümüzdeki dönem beklentileri de ele alınıyor.

TÜRK ŞİRKETLER KİMLERİ ALDI?

Mehmet Ali Deniz, konunun birleşme ve satın almaların taraflarının dışında kalan yatırımcılar açısından değerlendirilmesini de yaparak bu işlemler sonrası şirketlerin durumu, halka açık olmayanların sonrasında sermaye piyasalarına katılma oranı, halka açık olanların borsa ortağı yatırımcılara sağladı faydaları ele alıyor. Programda Türk şirketlerinin yurtdışındaki birleşme ve satın alma aktiviteleri de dile getiriliyor.