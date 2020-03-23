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Birleşmiş Milletler (BM) koronavirüsün yayılmasını önlemek ve dünya genelindeki hastaların tedavi edilmesini desteklemek için bir fon oluşturacağını açıkladı.

BM'nin oluşturacağı fon sağlık sistemleri kötü olan gelişmekte olan ülkeri desteklemeyi ve koronavirüsün uzun süreli

etkileriyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Norveç, BM'nin 2014'te oluştuturduğu Ebola Fonu gibi bir oluşturmayı önerdi. Norveç henüz fona ne kadar para ayrılacağını belirtmedi.

1 TRİLYON DOLAR HAZIR

Dünya Bankası da mart başında koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere 12 milyar dolarlık bir fon oluşturduğunu açıklamış daha sonra fonun büyüklüğünü 14 milyar dolara yükseltmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.