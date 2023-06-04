Birlikte yaşadığı kadını elinde bıçakla darp etti

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişinin kadına şiddet ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri, darp sonucu yaralanan E.Ö. (28) adlı genç kadın ile elinde bıçak olan S.C.K. ile karşılaştı.

S.C.K. ikna edilerek elindeki bıçağı bırakıp polise teslim oldu. İHA'nın haberine göre, ekiplerin araştırmada S.C.K.'nin dini nikahlı eşi olduğu belirtilen E.Ö.'yü aralarında çıkan tartışma sonucu bir elinde bıçak tutarken diğer eliyle de darp ettiğini ve genç kadına yerden aldığı taşla vurduğunu öğrendi.

Darp sonucu yaralanan E.Ö., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan S.C.K. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.