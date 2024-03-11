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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin Yeni Tarihi Zirvesini Gördü - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de yeni rekor

        Yeni haftaya yükselişle başlayan Bitcoin ilk kez 71.000 doların üzerine tırmandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:57
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        Bitcoin'de yeni rekor
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        Kripto paralarda spot Bitcoin ETF'lerin alımlarının tetiklediği yükseliş yeni haftaya da taşındı.

        Bitcoin sabah saatlerinde 71.400 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Dünyanın en büyük kripto parasında günlük yükseliş yüzde 2'yi aştı. 2024 yılında ise dolar bazında yatırımcısına yüzde 69 kazandırdı.

        FONLARIN ALIMLARI SÜRÜYOR

        ETF'ler geçtiğimiz hafta 33 bin adedin üzerinde Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Yatırımcıların yeni zirve beklentisiyle satışa yönelmemesiyle bu talep Bitcoin fiyatında yukarı yönlü baskı yarattı.

        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.

        Sabah saatlerinde piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum'da günlük yüzde 1.5 değer kazanarak 4.000 doların üzerine çıktı.

        Coinmarketcap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri de 2.68 trilyon dolara çıkmıştı. Kasım 2021'de kripto varlıkların toplam piyasa değeri 2.86 trilyon dolarla rekor kırmıştı.

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