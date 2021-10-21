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Bitcoin rekor sonrası soluklanıyor

Dün 66.930 dolarla yeni tarihi zirvesini gören Bitcoin, bu sabah 65.000 doların altına çekildi

Bitcoin rekor sonrası soluklanıyor
HABERTURK.COM

Bitcoin dün hızlı bir yükselişle 66.930 doları görerek rekor kırdı. Bu rekorda ilk defa bir Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) işlem görmeye başlaması etkili oldu.

New York Borsası'nda işleme açılan Proshares Bitcoin Strategy isimli ETF yatırımcıdan yoğun ilgi gördü.

Dün tarihi zirvesini görmesinin ardından Bitcoin bugüne soluklanarak başladı. Bu sabah itibarıyla yeniden 64.750 dolara çekildi.

SOLANA SERT YÜKSELDİ

Dün 4.200 doların üzerine çıkan Ethereum ise kazançlarının büyük bir kısmını koruyarak bu sabah 4.185 dolara geriledi. Ethereum son 24 saatte yüzde 8 değer kazandı.

Benzer şekilde Cardano (ADA) da yüzde 7 değer kazanarak 2.25 dolara çıktı. Solana'daki yükseliş ise yüzde 17'yi buldu. 182 doları aşan Solana piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralar içinde en yüksek değer artışına imza attı.

Bugün piyasada kâr satışlarının ne kadar etkili olup olmayacağı takip edilecek.

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