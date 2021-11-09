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Dünyanın en popüler kripto parası Bitcoin rekor kırdı. Bitcoin bu sabah 68.530 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Son 24 saatte yüzde 4 değer kazandı.

Benzer şekilde Ethereum da 4.822 dolarla rekor düzeye yükseldi. Ethereum günlük yüzde 2'lik bir yükseliş kaydetti.

Analistler yükselişte küresel ölçekte artan enflasyon baskılarının etkili olduğunu belirtti. Hem getiri hem de güvenli arayış içerisindeki yatırımcı son dönemde kripto paralara sarıldı.

AYLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 22

Bu sebeple son 1 ayda Bitcoin yüzde 22, Ethereum ise yüzde 35 değer kazandı.

Son yükselişlerle beraber kripto para piyasasının büyüklüğü 2 trilyon 937 milyar dolara ulaştı. Kripto para piyasasında genel olarak olumlu rüzgarlar eserken, piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 82'i son 24 saatte dolar bazında yükseliş kaydetti.