Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, bitki koruma ürünlerinin satışı, depolanması ile bu kapsamda uyulması gereken esaslar belirlendi.
Bakanlıkça ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin ülke sınırları içinde piyasaya arzı ve satışı yasak olacak. Satışa hazır veya piyasaya verilen bitki koruma ürünü ambalajlarında, onaylı etiket ve karekod bulunması zorunlu tutulacak. Bitki koruma ürünleri ancak bakanlık tarafından izin verilen yerlerde satılıp depolanacak.
Sadece bir coğrafi bölgede yetiştirilen ürünlerde veya sadece bir coğrafi bölgede sorun olan etmenlere karşı ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerinin diğer bölgelerde satışı yapılamayacak.
İNTERNETTEN SATIŞ VE TANITIMA YASAK
Bitki koruma ürünlerinin internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamayacak. Bu ürünlerin satışının yapılması için internet sitesi açılamayacak. Bakanlık tarafından kullanımı sonlandırılmış ürünlerin tanıtımı ve satışı yasak olacak.
Yönetmelikle bu ürünlerin satışının yapıldığı yerler ile depo alanlarının taşıması gereken asgari şartlar da belirlendi. Bu yerler, yağmur, nem ve güneşin etkilerinden korunmuş nitelikte olacak ve mekanik havalandırması bulunacak.
Bitki koruma ürünleri bayileri ve toptancıları bakanlık onayı bulunmayan, kullanma süresi geçmiş, etiketsiz, kullanımı sonlandırılmış, imal tarihi, son kullanım tarihi ve karekod bilgisi olmayan veya bu bilgileri silinmiş veya okunamaz hale gelmiş bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramayacak ve satamayacak.
Bakanlıkça belirlenmiş karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünleri karekodsuz satılamayacak.
Karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünleri, takip sistemine bildirilmeden stoklara alınıp, çıkarılamayacak.
TAKİP SİSTEMİNE BİLDİRİLECEK
Bitki koruma ürünlerinin karekodları, ruhsat veya izin sahibi tarafından bitki koruma ürünleri takip sistemine bildirilecek. Sistem, bu ürünlerin standartlarını ve içeriğini kontrol ederek uygun olanları veri tabanına kaydedecek, uygun olmayanları reddedecek.
Bu ürünlere ilişkin tüm hareketler de sisteme bildirilecek. Bitki koruma ürünlerinin hareket kayıtları, bitki koruma ürünleri takip programında saklanacak. Sisteme, aynı seri numarasına sahip ürün kaydedilemeyecek.
Bayiler, toptancılar ve depolar il ve ilçe müdürlüğünce yılda en az bir kez olmak üzere gerekli görüldüğü hallerde ve yeterli sıklıkta yerinde kontrol edilecek. Yapılacak kontrollerde, ikaz, idari para cezası, izin belgesinin askıya alınması, belge iptali, savcılığa suç duyurusu gibi yaptırımlar uygulanabilecek.
Bu yönetmelikten önce bayi ve toptancı izin belgesi almış olanların, yetkileri devam edecek. Ancak satış yerleriyle ilgili belirlenen fiziksel şartların, bir yıl içinde yönetmelikle uyumla hale getirilmesi gerekecek. Aksi halde belgeleri iptal edilecek.
Bitkisel üretim yapan üreticiler, bu ürünleri yetkili bayilerden alacak ve fatura bilgilerini 5 yıl süreyle muhafaza edecek.
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