Britney hastanedeyken, anne ve babası kızlarının menajeri olan Sam Lutfi hakkında bir iddia ortaya attı ve Sam'in kızlarının hayatını kontrol ettiğini ve onu yanlış yerlere sürüklediğini belirttiler.

Daha sonra baba Jamie, kızının akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu ve kendisini kızının yasal koruyucusu olarak önerdi. Mahkeme, Britney'in akıl sağlığının yerinde olmadığını kabul etti ve baba Jamie'yi, Spears'ın yasal vasisi olarak atadı.