İLK ÇIKIŞI 15 YAŞINDA OLDU, LOLİTA TARZI ELEŞTİRİLDİ

1993

Britney Spears, The All New Mickey Mouse Club isimli çocuk şovunda; kendisi gibi yıldız olacak; Christina Aguilera, Ryan Gosling ve Justin Timberlake ile rol aldı.

1998

The All New Mickey Mouse Club şovunun iptal edilmesinden sonra 15 yaşında ilk single parçası olan "Baby One More Time" çıkardı. Bu klipte 15 yaşında olmasına rağmen seksi bir tavır sergileyen Britney'in "lolita" gibi gösterilmesi tartışmalara yol açtı. Şarkı, yayınlanır yayınlanmaz müzik listelerinde bir numaraya yükseldi. Parça, 10 milyondan fazla sattı ve tüm zamanların en çok satan singlelarından biri oldu.