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Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

90'ların ve hatta günümüzün dev isimlerinden biri olan Britney Spears, bu zamana kadar çok şey atlattı. Yıllarca süren hukuki savaşlar ve tedaviler, Spears'tan çok şey götürdü. Babasının yasal koruyuculuğundan geçen sene çıkabilen Spears, uzun bir süredir özgürlüğüne kavuşmayı bekliyordu. 15 yaşında başlayan kariyeriyle büyük işler başaran Spears aynı zamanda bir o kadar da mücadele verdi.

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  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    İLK ÇIKIŞI 15 YAŞINDA OLDU, LOLİTA TARZI ELEŞTİRİLDİ

    1993

    Britney Spears, The All New Mickey Mouse Club isimli çocuk şovunda; kendisi gibi yıldız olacak; Christina Aguilera, Ryan Gosling ve Justin Timberlake ile rol aldı.

    1998

    The All New Mickey Mouse Club şovunun iptal edilmesinden sonra 15 yaşında ilk single parçası olan "Baby One More Time" çıkardı. Bu klipte 15 yaşında olmasına rağmen seksi bir tavır sergileyen Britney'in "lolita" gibi gösterilmesi tartışmalara yol açtı. Şarkı, yayınlanır yayınlanmaz müzik listelerinde bir numaraya yükseldi. Parça, 10 milyondan fazla sattı ve tüm zamanların en çok satan singlelarından biri oldu. 
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    UNUTULMAZ BİR HOLLYWOOD ÇİFTİ: JUSTIN TIMBARLAKE VE BRITNEY SPEARS

    2000

    Oops!I Did It Again, Spears'ın ikinci stüdyo albümü Mayıs 2000'de piyasaya çıktı. 1.3 milyon kopya satarak ABD'de bir numaradan giriş yaptı ve rekor kırdı. Bu sırada magazinde sürekli çıkan Justin Timbarlake ve Britney Spears beraberliği, Britney tarafından doğrulandı. Genç çift o sene liseden mezun oldu.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    TATLI KIZ İMAJINDAN SIYRILMAK İSTEDİ

    2001

    Spears, basın tarafından halka "tatlı, masum kız" olarak servis ediliyordu ancak Spears, kendisine atfedilen "tatlı, masum kız" rolünü üstlenmek istemedi ve 2001 yılında "I am slave 4 U" şarkısını çıkardı. 2001 MTV Müzik Ödülleri'nde boynunda beyaz bir pitonla ve aslanla performans sergiledi.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    Bu performans, hayvan hakları örgütü olan PETA tarafından sert karşılandı.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    TIMBARLAKE VE SPEARS 4 SENE SONRA AYRILDI

    2002

    Hollywood'un unutulmaz çiftleri arasında yer alan Justin Timbarlake ve Britney Spears, 4 senelik ilişkilerini bitirdi. İlişkiyi bitiren faktörün; Spears'ın, Timbarlake'i aldatması olduğu iddia ediliyordu.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    BRITNEY VE MADONNA'DAN OLAY ÖPÜCÜK

    2003

    MTV Müzik Ödüllerinde, bugün bile unutulmayan bir olay yaşandı.2003 MTV Ödülleri'nde Britney Spears ve Madonna'nın öpüşmesi geceye damga vurdu. Bu haber, tüm dünyada günlerce konuşuldu.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    İLK EVLİLİĞİ 55 SAAT SÜRDÜ

    2004

    Takvimler 2004 yılını gösterirken, Britney Spears çocukluk arkadaşı olan Jason Alexander ile yakınlaştı. Aralarındaki arkadaşlık, aşka dönüştü ve ikili 2004 yılında Las Vegas'ta evlendi. Ancak, evlilik beklendiği gibi gitmedi ve sadece 55 saat sürdü. Britney, boşandıktan sonra yedek dansçısı Kevin Federline ile bir ilişkiye başladı.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    BRITNEY'IN İKİ OĞLU OLDU

    İkili, üç aylık bir flörtün ardından nişanlandı ve ilişkilerini Britney&Kevin: Chaotic adlı bir realite dizisinde tüm dünyaya sergiledi. Çift, Eylül 2004'te evlendiler. Spears-Federline çiftinin ilk oğulları 2005, ikinci oğulları ise 2006 yılında dünyaya geldi. 
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    2006

    Britney Spears, Şubat 2006'da başka bir haberle gündem oldu. Şarkıcı, araba sürerken bebeğini araba koltuğuna oturtmak yerine kucağına almıştı. Bu hareket, toplum tarafından büyük tepki topladı.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    O zaman yaptığı açıklamada, "Bu sefer fiziksel olarak agresif paparazzilerin hem beni hem de bebeğimi tehlikeye atmasından korktum" dedi. “Bebeğimi ve beni tehlikeden kurtarmak için içgüdüsel olarak önlemler aldım ama paparazziler bizi takip etmeye devam etti. Çocuğumu seviyorum ve onu korumak için her şeyi yaparım.”
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    ÇOCUKLARIN VELAYETİ ORTAK OLARAK PAYLAŞILDI

    Bu sırada Britney, Federline ile olan evliliğinin bittiğini açıkladı ve sebep olarak da "uzlaşılamayan farklılıklar" olduğunu dile getirdi. Boşanmaları Temmuz 2007'de sonuçlandı, iki taraf bir anlaşmaya vardı ve oğullarının ortak velayetini paylaşmayı kabul ettiler.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    2007

    Britney'in resmi olarak çöküşü bu yılda başladı. Önce, çok yakın olduğu teyzesi Sandra Bridges Covington, yumurtalık kanserinden öldü. Bu sırada Britney'in bir uyuşturucu merkezinde çok kısa bir süre kaldığı öğrenildi. 
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    İPLER YAVAŞ YAVAŞ KOPUYOR

    Britney, 2007 senesinde bir kuaför salonunda saçlarını tıraş ederken görüntüledi. Saçlarını sıfıra vurmuştu. Arkasından agresif davranışlarını sürdürdü ve bir fotoğrafçının arabasına şemsiyeyle saldırdı. Britney bir kırılma noktasına gelmişti. 
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    VELAYET DAVASINI KAYBETTİ

    Davranışının arkasında bağımlılıkla mücadele, açıklanmayan bir akıl hastalığı ve Federline ile acı bir velayet savaşı olduğu bildirildi. Ekim 2007'de iki oğlunun da velayet davasını kaybetti. Mahkeme kararı mazaretin ne olduğunu kamuoyuna açıklamadı. Ancak Britney'in akıl sağlığı yerinde olmadığı için çocukların velayetinin babaya geçtiği, kamuoyunun ortak görüşüydü. 
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    BRITNEY'İN KARDEŞİ 16 YAŞINDA HAMİLE KALDI

    Britney üzerinden tartışmalar devam ederken başka bir olay daha patlak verdi! O sıralarda 16 yaşında olan Britney'in kardeşi Jamie Lynn hamile olduğunu açıkladı. Genç kız o sıralarda Nickelodeon'da bir dizide oynuyordu. Bu sırada Spears tedavi görmek için hastaneye döndü. 
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    2008

    Ocak 2008'de Spears, oğullarının velayetini Federline'a bırakmayı reddetti. Evine gelen polisin, kimliği belirsiz bir maddenin etkisi altında olduğunu fark etmesi üzerine Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde hastaneye kaldırıldı.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    Ertesi gün, Spears'ın ziyaret hakları acil bir mahkeme duruşmasında askıya alındı. Kendisini Ronald Reagan UCLA Tıp Merkezi'nin psikiyatri koğuşuna aldılar. Şarkıcı, California eyalet yasalarına göre "istemsiz psikiyatrik nöbet" geçirmişti.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    Britney hastanedeyken, anne ve babası kızlarının menajeri olan Sam Lutfi hakkında bir iddia ortaya attı ve Sam'in kızlarının hayatını kontrol ettiğini ve onu yanlış yerlere sürüklediğini belirttiler.

     

    Daha sonra baba Jamie, kızının akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu ve kendisini kızının yasal koruyucusu olarak önerdi. Mahkeme, Britney'in akıl sağlığının yerinde olmadığını kabul etti ve baba Jamie'yi, Spears'ın yasal vasisi olarak atadı.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    BABA SPEARS, KIZININ YASAL VASİSİ OLUYOR

    Bu vasilik, Britney'in kişisel hayatı, profesyonel hayatı, mali kaynakları hatta sağlığının üzerinde bir kontrol hakkı veriyordu.

    (Fotoğrafta, Jamie Spears görülüyor.)

     

    Temmuz 2008'de Spears, Federline ve avukatıyla bir anlaşmaya vardıktan sonra çocuklarının belli şartlarda onu ziyaret etmesi konusunda anlaştı. Yılın sonunda Britney, "Circus" isimli albümünü çıkardı ve dünya turuna çıktı. 
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    2011

    Spears her şeye rağmen müziği bırakmadı ve 2011'de "I Wanna Go" ve "Till The World Ends" gibi hit parçaların yer aldığı Femme Fatale albümünü yayınladı.

    Bu sırada şarkıcı, Jason Trawick ile beraberdi. Çift, Aralık 2011'de nişanlandı ancak 2013 yılının başlarında ayrıldılar. 
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    2012

    Britney, bir sezon boyunca X Factor jüri üyeliği yaptı. 15 milyon dolarlık bir maaşla, televizyon tarihinin en yüksek ücretli jüri üyesi oldu.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    2013

    2013 yılında Britney Speras ve Jason Trawick nişanı attı. Trawick resmiyette, Britney'in "yedek vasisi" olarak geçiyordu. Ayrılıkla beraber Trawick bu hakkından vazgeçti ve  haklarını tamamen baba Jamie'ye verdi. 
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    2016

    2016 yılında Britney Spears, Sam Asghari'nin "Slumber Party" isimli müzik videosunda oynadı. Bu sırada yakınlaşan Spears ve Asghari'nin iş arkadaşlığı, aşka dönüştü.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    2018

    2018 yılında mahkeme Britney'in eski kocası Federline'ye 100.000 dolar nafaka ödemesini emretti. Britney çocukları için her ay 20 bin dolar ödüyordu. Ancak Federline her gün biraz daha büyüyen çocuklar için bu parayı az bulmuştu.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    2019 

    2019 yılına geldiğimizde Britney'in babası Jamie hastalandı ve Britney babasıyla ilgilenmek için bir süre işe ara verdi. 

    2019 yılında US Magazine'e verdiği röportajda şunları söyledi;

    "Enerjimi aileme harcamak istiyorum. Çok özel bir ilişkimiz var ve tıpkı onların her zaman yanımda olduğu gibi ben de onların her zaman yanındayıım." dedi. 

    Spears, babasının hastalığından kaynaklanan stresle baş edemedi ve psikiyatrik tesiste tedavi gördü. 
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    2019

    Bu sırada, başka bir olay daha yaşandı! Spears'ın babası Jamie'nin evinde, çocukların anneleri Britney'i ziyarete geldiği bir gün eski eş Federline ve baba Jamie arasında bir fiziksel münakaşa çıktı. Kavga, Federline'nın, Jamie hakkında uzaklaştırma emri almasıyla bitti.

    Olayların ardı arkası kesilmedi. Bu sefer yaşanan olay, tüm dünyada ses buldu.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    JAMIE'NİN, KIZINI ZORLA TESİSTE TUTTUĞU İDDİA EDİLDİ

    Jamie'nin, Spears'ın ilaçlarını almayı reddetmesi nedeniyle oturma iznini iptal ettiğini, araba kullanmama kuralını ihlal ettikten sonra Ocak 2019'dan beri onu kendi isteği dışında tesiste tuttuğunu ve yasal vasiliğinin sona ermesi gerektiğini iddia edildi. 

    (Fotoğraf: 2021 yılında Britney Spears'ın yasal olarak özgür olmasını kutlayan hayranları.)
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    İDDİALAR GÜÇLENİNCE HAYRANLARI PROTESTOLARA BAŞLADI

    İddialar; şarkıcı Cher, Paris Hilton ve Miley Cyrus gibi ünlülerden ve kâr amacı gütmeyen kuruluş American Civil Liberties'den destek alarak güçlendi. Britney hayranları #FreeBritney (Özgür Britney) başlığı altında Jamie'nin yasal vasiliğinin bitmesi gerektiğini öne sürdü.

    (Fotoğraf: 2021 yılında Britney Spears'ın yasal olarak özgür olmasını kutlayan hayranları.)
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    22 Nisan 2019'da hayranlar Batı Hollywood Belediye Binası'nın önünde protesto gösterileri yaptı ve Spears'ın serbest bırakılmasını talep etti.

    (Fotoğraf: 2021 yılında Britney Spears'ın yasal olarak özgür olmasını kutlayan hayranları.)
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    Spears iki gün sonra "her şey yolunda" şeklinde bir açıklama yaptı ve ayın sonunda tesisten ayrıldı.

    (Fotoğraf: 2021 yılında Britney Spears'ın yasal olarak özgür olmasını kutlayan hayranları.)
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    Spears'ın uzun süredir bakım müdürü olan Jodi Montgomery, aynı ay geçici olarak Britney'nin koruyucusu olarak yerini aldı.

    (Fotoğraf: 2021 yılında Britney Spears'ın yasal olarak özgür olmasını kutlayan hayranları.)
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    2020

    17 Ağustos 2020'de, Spears'ın mahkeme tarafından atanan avukatı Samuel D. Ingham III, Spears'ın koruyuculuğunu, yaşam tarzının yanı sıra isteklerini de yansıtacak şekilde değiştirme ve Montgomery'yi kalıcı koruyucusu olarak atama isteğini belgeleyen bir mahkeme dosyası sundu.

    (Fotoğraf: 2021 yılında Britney Spears'ın yasal olarak özgür olmasını kutlayan hayranları.)
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    Bunun üzerine mahkeme, Speras'ın ortak koruyucusu olmak üzere  Bessemer Trust'ı görevlendirdi. (Bessemer Trust; Özel, bağımsız bir aile derneği.)

    (Fotoğraf: 2021 yılında Britney Spears'ın yasal olarak özgür olmasını kutlayan hayranları.)
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    2021

    Spears'ın kariyeri ve tüm süreç hakkında bir belgesel olan Framing Britney Spears, Şubat 2021'de FX'te gösterime girdi. Spears daha sonra belgeselin bazı kısımlarını gördüğünü açıkladı ve kendisine gösterilen algıdan dolayı aşağılanmış hissettiğini ve kendisinin de kendisini küçük düşürdüğünü söyledi.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    Spears, 2021 yılında yasal vasi olarak babası Jamie'nin çıkartılmasını ve kalıcı vasi olarak Montgomery'nin kalmasına dair bir dilekçe yazdı. Spears, herhangi bir tıbbi tedaviye rıza gösterme kapasitesine sahip olmadığını belirleten kararı bozdurmaya çalışıyordu.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    Kasım ayında mahkeme, Jamie'nin yasal vasiliğinin bitmesi konusunda karar aldı. 

    (Fotoğraf: 2021 yılında Britney Spears'ın yasal olarak özgür olmasını kutlayan hayranları.)
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    "MUTLU DEĞİLİM"

    Britney, "tüm dünyaya iyi olduğunu ve mutlu olduğunu söyleyerek" yalan söylediğini ve travma geçirdiğini ve kızgın olduğunu söyledi.  
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    Mahkeme açıklaması medyada geniş yer buldu ve Twitter'da 1 milyondan fazla paylaşıma, #FreeBritney etiketi kullanılarak 500.000'den fazla mesaja ve mahkeme konuşmasına atıfta bulunan yeni bir hashtag olan #BritneySpeaks'in açılmasını sağladı.  

    (Fotoğraf: 2021 yılında Britney Spears'ın yasal olarak özgür olmasını kutlayan hayranları.)
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    ÇOCUĞUNU DÜŞÜRDÜ

    2022

    21 Şubat 2022'de Spears'ın, tüm zamanların en büyük kitap anlaşmalarından biri olan anı kitabı için 15 milyon dolarlık bir kitap anlaşması imzaladı. Anlaşmadan iki ay sonra, Sam Asghari ile bir çocuk beklediğini açıkladı ancak Spears, düşük yaptı.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    SPEARS NİKAH TÖRENİNE AİLESİNDEN HİÇ KİMSEYİ DAVET ETMEDİ

    Çift, 9 Haziran'da Los Angeles, Thousand Oaks'taki evinde evlendi. Spears'ın yakın ailesinden hiçbiri (ebeveynleri, kız kardeşi ve erkek kardeşi dâhil) davet edilmedi; iki oğlu katılmadı. Spears'ın ilk kocası Jason Alexander, elinde bıçakla evine girerek düğünü bozmaya çalıştı ancak tutuklandı. Spears'ın kendisine karşı üç yıllık bir yasaklama emri vardı.
  • Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

    Spears ve Asghari kısa süre sonra Thousand Oaks'tan Calabasas'ta 11.8 milyon dolarlık bir malikaneye taşındı.

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