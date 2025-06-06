Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar'dan bayram mesajı! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar'dan bayram mesajı!

        A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular ve teknik heyet, Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 13:20 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bizim Çocuklar'dan bayram mesajı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sosyal medya hesabından videolu yapılan paylaşımda, ABD'de kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'ndaki futbolcuların ve teknik ekibin bayram mesajları yayımlandı.

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkçe olarak 'Mutlu bayramlar' ifadesini kullanırken, futbolcular ve teknik ekipteki antrenörler de tek tek İslam aleminin bayramını kutladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        FAO: Her yıl 600 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklarla savaşıyor
        FAO: Her yıl 600 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklarla savaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?