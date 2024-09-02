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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bloomberg: Türkiye, BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu - İş-Yaşam Haberleri

        Bloomberg: Türkiye, BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu

        Bloomberg'de yer alan habere göre, Türkiye BRICS grubuna katılmak için başvuruda bulundu. Habere göre BRICS, ekim ayında Rusya'da düzenlenecek zirvede genişlemeyi görüşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:53
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        "Türkiye, BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu"
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        Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre Türkiye, BRICS'e resmen katılmak için başvuruda bulundu.

        Gruba katılmaya yönelik başvuruların 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak zirvede ele alınabileceği belirtildi.

        Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın adını taşıyan BRICS grubunda en büyük gelişmekte olan ekonomiler yer alıyor. Bu yılın başında İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya ve Mısır'ın katılımıyla BRICS grubuna 4 yeni üye katılmıştı. Suudi Arabistan da davet edilmiş ancak Suudi yetkililerden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmemişti. Malezya, Tayland, Türkiye ile birlikte Azerbaycan'ın da BRICS'e katılmayı düşünen ülkeler arasında olduğu belirtildi.

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