Alman markadan elektrikli model atağı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Alman otomotiv üreticisi BMW, 2020 mali yılını ve gelecek hedeflerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, küresel salgına rağmen yılın ikinci yarısında 1 milyon 360 bin araç satışına ulaşıldığı, şirketin kârının da bir önceki döneme oranla yüzde 9.8 artışla 4 milyar 724 milyon euro olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, yalnızca dördüncü çeyrekte grup markalarından BMW, Mini ve Rolls-Royce’un teslimatları 686 bin 277 adet olurken 2020 yılı toplam BMW Group satışlarının da 2 milyon 325 bin 179 adet olarak gerçekleştiği belirtildi.

BMW Group'un, en büyük pazarı Çin’de 778 bin 412 adet satışla yüzde 7.4 büyüme kaydettiği, global pazarda ise elektrikli otomobil teslimatlarının yaklaşık yüzde 32 artışla 192 bin 662 adede yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Yılın ikinci yarısında gösterilen performansın, BMW Group'un her türlü zorluğa rağmen ne kadar güçlü olduğunu kanıtladığını söyleyen BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, "Tüm güçlü yönlerimizi bir araya getirerek, kısa süre içinde haftalarca süren tesis kapanmalarının ve ülke çapında kısıtlamaların etkisinin üstesinden geldik. 2021'e yeniden canlanmış ve güçlü esen rüzgarı arkamıza alarak başlıyoruz. Mobilite dönüşümü için net bir yol haritası izliyoruz" dedi.

Markadan yapılan açıklamada, önceki yıla göre yüzde 31.8 artan elektrikli otomobil satışlarında, tamamen elektrikli versiyonlar yüzde 13, Plug-In Hybrid motorlu versiyonlar ise yüzde 40 satış artışı gerçekleştirdi. Avrupa'da elektrikli otomobillerin oluşturduğu toplam teslimatların oranı ise yüzde 15 arttı.

Öte yandan, BMW iX3 modelinin 2020 sonbaharında Çin'de piyasaya sürülmesinin ardından Avrupa ve Türkiye’de yollara çıkacağı kaydedildi. BMW i3, yeni Mini Cooper SE ve yakında yollara çıkacak olan BMW i4 ve BMW iX ile birlikte, yıl sonuna kadar toplam beş elektrikli modelin piyasaya sunulacağı belirtildi.