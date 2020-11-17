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BMW Group’un mobilite ve elektrifikasyon stratejilerini açıkladığı '#NEXTGen 2020' etkinliği, markanın yeni bir modeline de sahne oldu. Alman üreticinin dünya prömiyerini gerçekleştirdiği iX modelinin, markanın elektrikli mobilite alanında amiral gemisi olması bekleniyor.

Gelecekteki BMW modellerine de öncülük etmesi planlanan iX'in, 500 beygir gücü ile 0-100 km’ye 5 saniyenin altında ulaşabildiği ve WLTP kriterlerine göre 600 kilometreden fazla sürüş menzili sunduğu kaydedildi. iX’in hızlı şarj ile 40 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilen bataryasının, on dakikalık şarj ile 120 km’den fazla sürüş menzili sunduğu da verilen bilgiler arasında.

Yapılan açıklamaya göre, BMW iX'teki sürüş sistemi, otomobilin iki elektrik motorunu, güç elektroniklerini, şarj teknolojisini ve yüksek voltajlı bataryayı kapsayan beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine dayanıyor. Aracın 0.25 Cd’lik sürtünme katsayısının tek başına menzile 65 kilometre eklediği belirtildi.

Uzunluk ve genişlik bakımından markanın X5 modelinin ölçülerinde olan iX, kavisli tavan yapısı ve yüksekliğiyle ise X6 modelini hatırlatırken, geniş tekerlek jantları da X7 ile benzerlik gösteriyor. BMW’nin yeni tasarım dilinin sembolü geniş 'böbrek ızgara' ise tüm elektronik sürüş asistan sistemlerini barındırmasının yanı sıra oda sıcaklığında 24 saat içinde küçük çizikleri onarabilen kendi kendini iyileştirme teknolojisine sahip.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMELERDEN ÜRETİLDİ

Aracın farklı noktalarında geri dönüştürülmüş malzemelere yer verilirken, koltuklar ve gösterge paneli için kullanılan derinin yüzeyinin doğal bir zeytin yaprağı özü ile işlendiği, ahşap ve kapı panellerinde, koltuklarda, orta konsol ve zemin panellerinin yüzeylerinde de geri dönüştürülmüş plastik kullanıldığı, aracın paspaslarının da plastik şişelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen malzemeyle üretildiği bildirildi.

iX, diğer BMW modellerinden farklı olarak altıgen şekilli direksiyon simidi ve 12.3 ile 14.9 inçlik kombine kavisli ekrana sahip iç mekana sahip. Araçta, iç mekanın ısınmasına yardımcı olmak için gösterge paneli, torpido gözü, kapı paneli, orta kol dayama ve direksiyon simidi için yüzey ısıtma seçeneğinin sunulması da dikkat çekiyor.

Öte yandan, aracın cam tavanı da yeni teknolojiler ile donatılmış durumda. Verilen bilgiye göre, BMW iX’te kullanılan panoramik cam BMW modellerinde şimdiye kadar kullanılan en büyük cam tavan olma özelliğine sahipken, iç mekanı doğrudan güneş ışığından korumak için tek bir düğmeye basılarak etkinleştirilebilen elektrokromik gölgeleme özelliğine de sahip.

iX'in BMW’nin Almanya’daki Dingolfing fabrikasında üretilerek ve 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye’de yollara çıkacağı kaydedildi.