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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boeing 747'nin son teslimatı havada dev kraliyet tacıyla gerçekleşti

Son kez üretilen Boeing 747 uçağı, Atlas Air havayolu şirketine teslim edildi. Uçuş ekibi, son uçuşa özel havada 7, 4, 7 rakamlarını çizerek, ikonik uçağa dev kraliyet tacıyla veda etti

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HABERTURK.COM / Reuters
  • Boeing 747'nin son teslimatı dev kraliyet tacıyla gerçekleşti

    Son kez üretilen Boeing 747 uçağı, Atlas Air havayolu şirketine görkemli bir şekilde teslim edildi. 
  • Boeing 747'nin son teslimatı dev kraliyet tacıyla gerçekleşti

    Uçuş ekibi, 7, 4, 7 rakamları üzerinde oluşturduğu rotayla havada devasa bir kraliyet tacı çizdi.
  • Boeing 747'nin son teslimatı dev kraliyet tacıyla gerçekleşti

    Boeing 747'nin üretimine son verilirken, binlerce Boeing çalışanları, tarihi uçağın son teslimatını izledi. 
  • Boeing 747'nin son teslimatı dev kraliyet tacıyla gerçekleşti

    BBC'nin haberine göre, 747'ler en belirgin özelliklere sahip uçaklardan biri ve son 50 yıldır üretimi geliştirilerek devam ediyor.
  • Boeing 747'nin son teslimatı dev kraliyet tacıyla gerçekleşti

    Geniş gövdesiyle "jumbo jet" olarak adlandırılan ilk uçak olan 747'ler, bu sebeple jumbo jetlerin başlangıcı sayılıyor.
  • Boeing 747'nin son teslimatı dev kraliyet tacıyla gerçekleşti
  • Boeing 747'nin son teslimatı dev kraliyet tacıyla gerçekleşti
  • Boeing 747'nin son teslimatı dev kraliyet tacıyla gerçekleşti
  • Boeing 747'nin son teslimatı dev kraliyet tacıyla gerçekleşti

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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