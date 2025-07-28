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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Boğaziçi Ventures Koreli oyun şirketine yatırım yaptı - Girişimcilik Haberleri

        Boğaziçi Ventures Koreli oyun şirketine yatırım yaptı

        Boğaziçi Ventures, Güney Kore merkezli mobil oyun geliştiricisi IDaNote'a yatırım yaptı. Konuya ilişkin bilgi veren Boğaziçi Ventures CEO'su Barış Özistek, "Oyun sektörü, sadece eğlence değil, aynı zamanda teknoloji ve kültürel ihracatın güçlü bir taşıyıcısı. Mobil oyun dünyasında özgün içerik ve sürdürülebilir büyüme modelini birlikte inşa eden IDaNote'a destek vermekten gurur duyuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:14
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        Boğaziçi Ventures'tan Koreli oyun şirketine yatırım
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        Boğaziçi Ventures, Güney Kore merkezli mobil oyun geliştiricisi IDaNote’a yatırım yaparak oyun sektöründeki küresel büyüme stratejisine yeni bir halka eklediğini açıkladı.

        IDaNote kurucusu Kevin Kim, 18 yılı aşkın süredir oyun geliştirme ve dijital içerik alanlarında hem Güney Kore'de hem de global ölçekte tecrübe kazanmış bir lider olarak biliniyor.

        Şirketin bugüne kadar yayınladığı mobil oyunlar arasında Coingrid ve Bubble Monsters yer alıyor. Verilen bilgiye göre, bu oyunlar, hem teknik yetkinliğin hem de oyuncu deneyimine odaklanan yaklaşımın somut örnekleri olarak dikkat çekiyor.

        Boğaziçi Ventures CEO’su Barış Özistek yaptığı açıklamada, "Oyun sektörü, sadece eğlence değil, aynı zamanda teknoloji ve kültürel ihracatın güçlü bir taşıyıcısı. Mobil oyun dünyasında özgün içerik ve sürdürülebilir büyüme modelini birlikte inşa eden IDaNote’a destek vermekten gurur duyuyoruz" dedi.

        IDaNote CEO’su Kyoung Kim ise, "Oyun sektörü doğası gereği küresel olsa da Avrupa, Amerika, MENA ve Asya gibi bölgelerde farklı pazar dinamiklerine şahit oluyoruz. Coğrafi olarak uzak pazarların ihtiyaçlarını anlamak her zaman kolay değil. Boğaziçi Ventures ekibinin Avrupa, MENA ve Rusya’daki stratejik desteği ve başarı tecrübesiyle IDaNote’un vizyonunu önemli ölçüde genişletebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        Boğaziçi Ventures'ın, yapay zeka, oyun, dijital içerik ve yaratıcı teknolojiler gibi stratejik dikeylerdeki yatırımlarıyla, girişimcilerin sadece finansal değil, aynı zamanda entelektüel ve operasyonel gelişimlerine de katkı sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

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