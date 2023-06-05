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Boğazlardan geçişlere zam geliyor

1936'da imzalanan ve Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı veren Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Türkiye 1 Temmuz'dan itibaren İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından gemi geçiş ücretini yüzde 8,3 artırarak ton başına 4,42 dolara çıkartacak.

Boğazlardan geçişlere zam geliyor

İklim değişimleri, ham maddeye ihtiyaç, sanayi araçlarına olan ihtiyacın her geçen gün artması ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş ve en son ABD’nin Yunanistan üzerinden Romanya ve Bulgaristan üzerinde Rusya’yı çevreleme hamleleri nedeniyle İstanbul ve Çanakkale boğazları en stratejik boğazlar haline dönüştü.

Finlandiya’nın NATO’ya girişinin ardından, İsveç’in de Türkiye’den onay alması halinde Baltık denizinin bir NATO gölüne dönüşmesi veya Rusya’nın çevrelenmesi durumda İstanbul ve Çanakkale boğazlarının önemi bir kat daha artacağı konuşuluyor.

Temmuz ayı itibari ile tahıl ticareti dahil çok amaçlı ticari gemilerin Boğazlardan geçişinden ton başına 4.42 dolar geçiş ücreti alınacağı öğrenildi.

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HAZİNEYE EK 900 MİLYON DOLAR GETİRECEK

Kaynaklardan alınan bilgiye göre, bu artışın hazineye ek 900 milyon dolar getirmesi bekleniyor.

Tutar, Boğazlardaki seyrüseferi düzenleyen Montrö Sözleşmesi'nin 1936'da imzalanmasından bu yana altın frangı esas alınarak hesaplanıyor.

En dikkat çekici nokta ise, bundan böyle altın frangı sabitlenmeyerek her yılın haziran ayı sonunda, yani 1 Temmuz itibarıyla ücretin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından güncellenmesi kararlaştırıldı.

Geçen yılın ekim ayında Türkiye ticari gemilerin Boğazlardan geçiş ücretini beş kat artırmıştı.

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