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HaberlerGündem

Bolu'da polis memurunun aracından 121 kilo esrar çıktı

Bolu'da yol kontrolü sırasında durdurulan özel aracında 121 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirilen polis memuru tutuklandı

Bolu esrar
AA

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'ndaki yol kontrolü sırasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünün garajına çekilen otomobilde narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada aracın bagajındaki valizde 121 kilo 200 gram esrar ile tütünle karışık 1,84 gram esrar ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aracı kullanan Diyarbakır'da görevli 32 yaşındaki polis memuru Bayram A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

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