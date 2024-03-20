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        Haberler Gündem Güncel Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini azalttı

        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini azalttı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor. Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, görüş mesafesinin 35 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:08 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:10
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        Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili oldu.

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        Sis nedeniyle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

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        Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

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        Sis ve yağışın güb boyu etkili olması bekleniyor.

        #Bolu Dağı geçişi
        #sis
        #ulaşım
        #trafik durumu
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