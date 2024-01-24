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        Bolu'da yılkı atları için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı

        Bolu'da karla kaplı Atyaylası'nda bulunan yılkı atlarına yem desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:49 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:53
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        Bolu'da yılkı atları için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı
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        Bolu'da karla kaplı Atyaylası'nda bulunan yılkı atlarına yem desteğinde bulunuldu.

        Kış şartlarının hakim olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ve yılkı atları için Doğa Koruma ve Milli Parklar ile HAYDİ ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, kar kalınlığının yer yer 25 santimetre ölçüldüğü ve gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü bölgeye saman ve besi yemi bıraktı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kış mevsimi boyunca yabani hayvan popülasyonunun yoğun olduğu Bolu Dağı, Abant ve Yedigöller milli parkları, Gölcük Tabiat Parkı, Aladağ ve Sarıalan yaylaları bölgelerinde yemleme çalışması yapılacak.

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