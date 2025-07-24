Canlandırdığı 'Borat' karakteriyle ünlenen ve hafızalara kazınan Sacha Baron Cohen, dikkat çekici bir değişim geçirdi. 53 yaşındaki oyuncu, sıkı bir antrenman ve beslenme planıyla geliştirdiği vücudunu ortaya koyan bir kapak pozu verdi.

İngiliz oyuncunun Marvel evrenine yakışıklı bir iblis rolüyle adım atması nedeniyle bu dönüşümü geçirdiği anlaşıldı. Ünlü oyuncu, Men's Fitness Dergisi'nin yeni sayısında kaslı dönüşümünü sergilerken, eski halinden çok farklı bir görünüme sahip olduğu görüldü. Süper kahraman formuna kavuşmak için sadece üç haftası olduğunu söyleyen Cohen, şeytan benzeri bir figür olan Mephisto'yu canlandırmak için zorlu bir çalışma yaptığını açıkladı.

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GÜNDE 100 ŞINAV

Fitness Dergisi kapağı için üstsüz poz veren Sacha Baron Cohen, kaslı karın kasları ve sıkı kollarıyla her zamankinden çok farklı görünüyotrdu. Cohen, kısa sürede vücut dönüşümü sağlamasıyla bilinen ünlü antrenör Alfonso Moretti'nin telefon numarasını almak için oyuncu Matthew McConaughey'e başvurduğunu anlattı.

Alfanso Moretti ile telefonda görüntülü görüşme yaptığını söyleyen Sacha Baron Cohen, ilk sohbetlerinde antrenörün kendisinden iç çamaşırlarına kadar soyunmasını istediğini aktardı. Günde 100 şınav çekme ödevinin olduğunu söyleyen Cohen, maraton antrenmanlarından ve aşırı diyetlerden çok uzak olduğunu; kısa antrenmanlara, lif ve protein açısından zengin, şeker oranı düşük bir diyete odaklandığını anlattı.