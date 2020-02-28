Borsa, günü düşüşle tamamladı

AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4.752,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,62 ve holding endeksi yüzde 4,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 9,48 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle dünya borsaları genelinde sert düşüşler görüldüğünü ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle can kayıpları ve salgından etkilenen ülke sayısının arttığını anımsatan analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili açıklamasında çözüme ilişkin yeni bir yönlendirme olmamasının pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

Yarın yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi.