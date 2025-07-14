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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi haberleri - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybederek 10.225,48 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 18:52 Güncelleme: 14.07.2025 - 18:52
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 132,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 88,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 3,52, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife tehditlerinin ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceğine yönelik endişeler artarken, endeks, bankacılık sektörü öncülüğünde satış ağırlıklı bir seyirle günü tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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