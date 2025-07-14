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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada manipülasyona 8 gözaltı - Borsa Haberleri

        Borsada manipülasyona 8 gözaltı

        Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde 'piyasa dolandırıcılığı' yaptığı iddia edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, Atlantis Yatırım Holding A.Ş hisselerinde manipülasyon yaptığı tespit edildi

        Giriş: 14.07.2025 - 09:10 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:18
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        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun borsada manipülasyon yapan kişilere yönelik soruşturmaları hız kesmeden devam ediyor.

        Savcılık, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığını ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yaptı.

        8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

        Soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding A.Ş hisselerinde manipülasyon yaptığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün İstanbul, Kocaeli, Antalya, ve Zonguldak olmak üzere toplam 4 ilde operasyon düzenlendi. Şüpheliler ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

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