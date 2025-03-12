Borsada yükseliş trendini sadece Trump keser

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ekonomist Tuğberk Çitilci oldu. Düşük gelen şubat ayı enflasyonu ve Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından yükselişe geçen Borsa İstanbul'da faiz indirim süreci devam ettikçe yukarı yönlü eğilim olacağını tahmin eden Çitilci, bu eğilimi ABD Başkanı Donald Trump'ın alabileceği siyasi ve ekonomik kararlar ile içeride siyasi gelişmelerin kesebileceğini kaydetti.

TRUMP POLİTİKALARI ENFLASYONA NEDEN OLUR

Çitilci, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede başarılı olması için İstanbul'daki fiyatların kontrol altına alınmasının şart olduğunu belirterek Merkez'in elinin ancak böyle rahatlayabileceğini kaydetti. Global piyasalarda ise Trump politikalarının ekonomide enflasyonist etki meydana getirebileceğini dile getiren Çitilci, bu durumun enflasyonla mücadele eden Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerin enflasyonuna olumsuz etki yapacağını kaydetti.

BANKA VE HOLDİNGLER ŞANSLI

Merkez Bankası'nın rezervlerinin artmış olması ve düşük cari açık nedeniyle kurda atak beklemediğini ifade eden Çitilci, Merkez borsadaki yükseliş trendinde en çok Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden faydalanacak bankalar, holdingler ve büyük şirketlerin potansiyel barındırdığını açıkladı. Çitilci ardından ise savunma sanayi, telekomünikasyon ve ilaç sanayi şirketlerinin bilançolarının düzeleceği beklentisi ile yatırımcılar tarafından satın alınma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.